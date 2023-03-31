2023/03/31 | 03:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VlVttFRyvv4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ضيوف جمهورية المملكة يكتبون: -تغريدة غامزة لوائل عبد اللطيف بشأن "إسرائيل") نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ضيوف جمهورية المملكة يكتبون: -تغريدة غامزة لوائل عبد اللطيف بشأن "إسرائيل") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).