صحيفة: استثمارات إماراتية وقطرية بمئات الملايين في شركة مملوكة لكوشنر

2023/03/31 | 03:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الخميس أن صناديق ثروة سيادية في الإمارات وقطر استثمرت مئات ملايين الدولارات مع شركة استثمار مباشر مملوكة لجاريد كوشنر، زوج ابنة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

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