هيئة محلفين تصوت على توجيه الاتهام لترامب ..والرئيس السابق يندد بملاحقة سياسية

2023/03/31 | 03:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك,-(أ ف ب) – صوّتت هيئة محلّفين كبرى في نيويورك على توجيه الاتّهام إلى دونالد ترامب بشأن مدفوعات ماليّة جرى تسديدها لشراء صمت نجمة أفلام إباحيّة قبل انتخابات عام 2016، وهو ما رفضه الرئيس الأميركي السابق.ويُرجّح أن يتمّ في الأيّام المقبلة الإعلان عن لائحة الاتّهام الممهورة بختم من مكتب المدّعي العام في مانهاتن، […]

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