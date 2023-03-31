اتهام ترامب في قضية

2023/03/31 | 04:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الخميس، الاتهام الموجه له في قضية "شراء صمت" نجمة أفلام إباحية تزعم أنه أقام علاقة معها، وصبّ جام غضبه على الادعاء العام وخصومه السياسيين.فيما ندد قادة جمهوريون بالقرار.

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