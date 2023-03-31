2023/03/31 | 04:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قدم مدرب فريق كرة القدم بنادي النجف عبد الغني شهد، استقالته من منصبه، فيما وجه رسالة خاصة لجماهير النادي.

ظهرت المقالة رسمياً..



عبد الغني شهد يستقيل من تدريب النجف أولاً على ايرث نيوز.

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