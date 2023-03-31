لماذا تثير روبوتات الذكاء الاصطناعي قلق مالكي المواقع الإلكترونية؟

2023/03/31 | 05:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تثير تطبيقات وبرامج الذكاء الاصطناعي التي ظهرت مؤخرا حفيظة العديد من دور النشر وسط مخاوف من خسارتهم للقراء والمستخدمين.

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