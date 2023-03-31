مشهد في مسلسل جزائري يثير ضجة.. والسلطات تطلب توضيحات

2023/03/31 | 05:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار مشهد من مسلسل جزائري يعرض في رمضان جدلا كبيرا في الجزائر بعد أن ظهر في أحد مشاهده جدارا عليه كلمة "MAK"وهي اختصار بالفرنسية لـ"الحركة من أجل تقرير مصير القبائل"، ما دفع السلطات المختصة إلى مطالبة التلفزيون العمومي بتوضيحات.

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