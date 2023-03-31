بعد لائحة اتهام ترامب.. ماذا نعلم عن نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز؟

2023/03/31 | 07:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث قرار هيئة محلفين كبرى في مانهاتن في نيويورك بتوجيه لائحة اتهام للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في قضية نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، بصدمات في جميع أنحاء أمريكا.

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