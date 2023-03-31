اعتقال سعودي صدم سيارات عمداً وأطلق النار في الرياض

2023/03/31 | 07:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت السلطات السعودية المختصة سائق سيارة صدم عمدًا عددًا من المركبات في أحد الطرق بجنوب العاصمة الرياض قبل أن يطلق النار في الهواء محاولا الهرب، وفقا لما ذكرت صحيفة "عكاظ"، الجمعة.

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