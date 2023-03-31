"أكلت بعضها من الجوع".. سيدة تحتجز 60 قطة في الإسكندرية للحصول على تبرعات

2023/03/31 | 08:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم فريق من المتطوعين لرعاية وإيواء القطط بمدينة الإسكندرية في مصر، إحدى السيدات بحبس 60 قطة من دون طعام، والاستيلاء على أموال التبرعات التي جمعتها للإنفاق على القطط.

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