محلل يبين لـCNN ما تسعى له السعودية: واقع جيوسياسي جديد في الشرق الأوسط

2023/03/31 | 08:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محلل شؤون الشرق الأوسط بجامعة جون هوبكينز، فالي نصر، إن المملكة العربية السعودية وجدت طريقا عبر الصين بعد الاتفاق الذي توصلت إليه مع إيران في بكين، لافتا إلى "واقع جيوسياسي جديد" في الشرق الأوسط.

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