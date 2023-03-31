البرلمان التركي يصادق على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي

2023/03/31 | 08:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة مؤرخة في 17 آذار/مارس 2023 للرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والفنلندي سولي نينيستو في القصر الرئاسي في أنقرة © ا ف ب ادم اتلان انقرة (أ ف ب) – باتت تركيا الخميس آخر دولة عضو في حلف شمال الأطلسي تُصادق على طلب انضمام فنلندا إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في أعقاب […]

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