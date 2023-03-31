واشنطن تكشف هوية وسيط يرتب صفقات أسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية

2023/03/31 | 08:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – أعلن البيت الأبيض الخميس أنّ روسيا تُواصل سعيها إلى الحصول على أسلحة وذخائر من كوريا الشماليّة لدعم حربها في أوكرانيا، كاشفًا هويّة وسيط سلوفاكي يُزعم أنّه يعمل على ترتيب صفقات أسلحة بين موسكو وبيونغ يانغ.وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي “لدينا معلومات جديدة تُفيد […]

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