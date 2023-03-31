ضد الشعوب الأصلية.. الفاتيكان يدين التجاوزات الاستعمارية في تاريخ الكنيسة 

2023/03/31 | 09:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الفاتيكان وثيقة، الخميس، لينأى عن التجاوزات الاستعمارية للكنيسة الكاثوليكية، "رفض" فيها المراسيم البابوية الصادرة في القرن الخامس عشر والتي أجازت استعباد السكان الأصليين وخصوصا في أميركا.

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