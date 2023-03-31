البنتاغون: إصابة ستة جنود أمريكيين نتيجة قصف القواعد في سوريا

2023/03/31 | 09:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن السكرتير الصحفي للبنتاغون باتريك رايدر، إصابة ستة جنود أمريكيين بجروح في الرأس في الهجومين الأخيرين على القواعد العسكرية الأمريكية شمال شرقي سوريا.وقال رايدر: “بالإضافة إلى الضحايا السبعة الذين ذكرتهم، كان هناك ستة جنود أمريكيون آخرون تم تشخيص إصابتهم بجروح في الرأس نتيجة للهجمات المدعومة من إيران..على وجه الخصوص، عانى أربعة […]

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