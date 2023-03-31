2023/03/31 | 09:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، اليوم الجمعة، أعضاء الكونغرس الجمهوريين إلى حشد دعمهم بعد التهم الموجهة إليه.وبحسب تقرير لشبكة CNN ، فإن ترامب “دعا الحلفاء الرئيسيين في الكابيتول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب يدعو الجمهوريين لدعمه ضد لائحة الاتهام المركز الخبري الوطني.

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