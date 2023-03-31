2023/03/31 | 09:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني سجلت أسعار النفط انخفاضا جديدا في التعاملات الآسيوية صباحا إذ خيمت الضبابية فيما يتعلق ببيانات اقتصادية أميركية تصدر اليوم الجمعة على ارتفاع المعنويات إزاء الطلب الصيني واضطرابات محتملة في إمدادات الشرق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار النفط تسجل انخفاضاً جديداً في الاسواق العالمية المركز الخبري الوطني.

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