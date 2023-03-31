أوقف سيارته في الطريق وهب للمساعدة.. مدرس ينقذ امرأة مسنة بعمر 100 عام من الاختناق

2023/03/31 | 09:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطاع ريان روبرتس وهو مدرس الخزف في مدرسة إيولاني الإعدادية الخاصة التي تقع في هونولولو بهاواي من إنقاذ سيدة مسنة تبلغ من العمر 100 عام، عندما كان يقود سيارته برفقة ولديه عائدًا من عمله إلى المنزل.

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