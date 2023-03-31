بيلاروسيا تعتقل روسيا هرب من بلاده بعد أن رسمت ابنته لوحة مناهضة للغزو

2023/03/31 | 10:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت السلطات البيلاروسية، رجلا روسيا، كان قد فر من الإقامة الجبرية في بلاده قبل فترة وجيزة من إدانته بتشويه سمعة قوات الكرملين والحُكم عليه بالسجن بعد أن رسمت ابنته في مدرستها رسما مناهضا لغزو أوكرانيا.

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