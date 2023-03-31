2023/03/31 | 10:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة متجهة لتسجيل أفضل أداء شهري منذ يوليو تموز 2020، إذ أدت أزمة النظام المصرفي إلى توقع توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مؤقتا عن رفع الفائدة، مما يجعل المعدن الأصفر أكثر جذبا.وبحلول الساعة 0321 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1981.59 دولار […]

ظهرت المقالة الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء شهري منذ تموز 2020 أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء شهري منذ تموز 2020) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء شهري منذ تموز 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).