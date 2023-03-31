2023/03/31 | 10:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن مصرف الرافدين ، اليوم الجمعة ، ان السلف الشخصية للموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين تكون بضمانة الماستر كارد الصادرة من المصرف ومن دون كفيل .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين: سلفة 25 مليون دينار للموظفين بضمانة الـماستر كارد المركز الخبري الوطني.

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