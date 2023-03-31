الدولار يتجه لتسجيل ثاني خسارة فصلية

2023/03/31 | 10:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يتجه الدولار نحو تسجيل ثاني خسارة فصلية على التوالي اليوم الجمعة، فيما يرى المستثمرون أن أسعار الفائدة الأمريكية باتت قريبة من الذروة.وارتفع اليورو 0.5 بالمئة الليلة الماضية بعد أن عززت […]

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