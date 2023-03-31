زخات مطر ونسمات باردة.. إيضاح مفصل بطقس العراق خلال الأيام المقبلة

2023/03/31 | 11:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضا بدرجات الحرارة وتساقطا للأمطار والثلوج في بعض مناطق البلاد.

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