2023/03/31 | 11:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تكليف عدنان علي حاجم، مديراً عاماً لمديرية تربية محافظة واسط.

وبحسب وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، فإنه تقرر، تكليف عدنان علي حاجم، مديراً عاماً لمديرية تربية واسط، بناءً على موافقة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني.

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