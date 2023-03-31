كيف تحضر طبق البقلاوة بمكونات صحية؟

2023/03/31 | 11:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتكوّن البقلاوة من طبقات من العجين الرقيق الممزوج بالزبدة والمحشوة بقطع صغيرة من المكسرات الشرقية المحلاة بشراب السكر.ومع ذلك، يعتبر تناول البقلاوة بمعدلات معتدلة وضمن نظام غذائي متوازن جزءًا من الثقافة والتقاليد الشرقية.

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