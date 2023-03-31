بعد تجريدها من استضافة كأس العالم للشباب.. الفيفا يدرس قرارا ضد إندونيسيا

2023/03/31 | 11:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، إريك توهير، الجمعة، إن الاتحاد الدولي (الفيفا) يدرس فرض عقوبات على بلاده بعد تجريدها من حق استضافة كأس العالم تحت 20 عاما.

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