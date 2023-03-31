وزير الكهرباء يؤكد مضي الوزارة بخطوات التحول الإلكتروني والشبكة الذكية

2023/03/31 | 11:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الجمعة، عزم الوزارة على المضي بخطوات التحول الالكتروني والشبكة الذكية وفق توجيهات وتخويل مجلس الوزراء.وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقاه / المركز […]

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