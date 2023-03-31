2023/03/31 | 11:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تكليف عدنان علي حاجم، مديراً عاماً لمديرية تربية محافظة واسط.وفيما يلي نص الوثيقة التي حصل عليها / المركز الخبري الوطني/:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



تعيين مدير جديد لتربية واسط المركز الخبري الوطني.

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