وزير الكهرباء يدعو إلى تعظيم موارد الجبابة والحد من التجاوزات

2023/03/31 | 11:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الجمعة، إلى ضرورة تعظيم موارد الجباية والحد من الضياعات والتجاوزات.

وذكر بيان للوزارة أن “وزير الكهرباء ترأس اجتماعاُ ضم دائرة توزيع كهرباء بغداد وفرع توزيع كهرباء الصدر، والدائرة الاقتصادية، ومدير مكتب الوزير، حول مبيعات الطاقة وكلفها والآليات التي يجري العمل بها”.

وأوضح وزير الكهرباء أن “التوجه الحكومي بصورة عامة يدعو الجميع الى ضرورة تعظيم موارد الجباية والحد من الضياعات والتجاوزات، كما يوجب على الوزارات ذات الانفاق العالي ضغط النفقات التشغيلية التي تثقل الموازنة العامة للدولة”.

ووجه بـ”تصنيف الأحمال العالية بالاستهلاك وفصلها عن باقي الاستخدامات محاولة لتقنين استهلاكها ودراسة أحمالها، مشدداً على استمرار استصدار قوائم أجور الكهرباء لتلافي ضياع كلف الطاقة المجهزة”.

وأكد العزم على المضي بخطوات التحول الالكتروني والشبكة الذكية وفق توجيهات وتخويل مجلس الوزراء الموقر للوزارة”.

وأوصى وزير الكهرباء بأن تكون هنالك إجراءات رادعة بحق المتلاعبين بقراءة العدادات والمتهاونين بضياع كلف الطاقة”، مشيراً إلى ان “هذه الاجور هي مال عام من خلاله يؤمَن شراء المواد الحاكمة لأدامة الشبكة الكهربائية وإكمال المشاريع وتاهيل الشبكات وغيرها”.

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