فرق الدفاع المدني تنتشل بقايا 12 جثة مجهولة في الموصل

2023/03/31 | 11:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، انتشال بقايا 12 جثة مجهولة في الموصل.

وذكرت المديرية، في بيان أن “فريق البحث والإنقاذ التابع إلى مديرية دفاع مدني محافظة نينوى انتشل بقايا جثث مجهولة الهوية عدد (12) من منطقة الميدان لمدينة الموصل القديمة”.

وأشارت إلى، “تسليمها إلى دائرة الطب العدلي وحسب الإجراءات القانونية المعتمدة”.

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