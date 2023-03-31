قاآني يصل إلى العراق في زيارة غير معلنة لبحث ملفات أمنية وسياسية

2023/03/31 | 11:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري

الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني، إلى

العراق في زيارة غير معلنة، هي الثانية

من نوعها خلال العام الحالي، فيما أكد

مصدر عراقي أنّ المسؤول الإيراني سيبحث

مع قيادات سي

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