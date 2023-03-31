وزير الكهرباء يتوعد المتلاعبين بقراءة العدادات: إجراءات رادعة لتلافي ضياع كلف الطاقة

2023/03/31 | 11:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس وزير الكهرباء المهندس زياد علي

فاضل، اجتماعاُ ضم دائرة توزيع كهرباء

بغداد وفرع توزيع كهرباء الصدر،

والدائرة الاقتصادية، ومدير مكتب السيد

الوزير، حول مبيعات الطاقة وكلفها

وألاليات التي يجري العمل

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