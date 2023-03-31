بالصور.. قاآني يزور مرقد الشهيد الصدر

2023/03/31 | 11:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار قائد فيلق القدس في الحرس الثوري

الإيراني إسماعيل قاآني، مرقد الشهيد

محمد محمد صادق الصدر في النجف.

وبحسب الصور ، فان"قاآني زار مرقد الصدر

ونجليه الشهيدين مصطفى ومؤمل".

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