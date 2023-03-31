2023/03/31 | 12:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الجمعة، القبض على متهمين اثنين بعمليات سرقة للدراجات النارية في بغداد.وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد / مكتب باب الشيخ لمكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين بالجرم المشهود أثناء قيامهما بسرقة دراجة نارية ضمن منطقة شارع […]

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