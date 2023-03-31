فنادق ومراكز تجارية.. مصر تضع خطة لتحويل المبنى

2023/03/31 | 12:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن كان مبنى وزارة الداخلية بالقاهرة الذي يضم جهاز الأمن "معلمة سيئة السمعة" بوسط القاهرة، يخطط صندوق الثروة السيادي المصري لتحويله إلى وجهة متعددة الاستخدامات تضم مقرا جامعيا ومراكز تجارية وفندقا سياحيا.

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