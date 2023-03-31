محذراً من حرب عالمية ثالثة.. رئيس بيلاروسيا يدعو لمحادثات عاجلة بشأن اوكرانيا

2023/03/31 | 12:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

دعا رئيس بيلاروسيا الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، إلى محادثات لحل النزاع في أوكرانيا على وجه السرعة.

واقترح لوكاشينكو في تصريحات صحافية "اعلان وقف إطلاق نار في أوكرانيا وهدنة دون تغيير مواقع القوات والبدء بالتفاوض"، مضيفا "أقترح إعلان هدنة في أوكرانيا دون الحق في تحريك القوات أو نقل المعدات والأسلحة".

وقال رئيس بيلاروسيا: "إذا استغل الغرب الهدنة لتقوية مواقعه عندها يحق لروسيا استخدام كل قوتها العسكرية لمنع التصعيد"،مبينا ان" كل القضايا المتعلقة بوحدة الأراضي وإعادة البناء والأمن يجب أن تحل عبر طاولة المفاوضات".

وتابع "إذا اندلع نزاع جديد في مكان آخر من العالم فسينسى الجميع أوكرانيا"، مشيرا الى ان "حرب عالمية ثالثة بحرائق نووية تلوح في الأفق".

واشار الى ان" العسكرين من أوكرانيا وروسيا لا يعرفون من أجل ماذا يحاربون" ، موضحا ان " الحرب ليست بعيدة عنا وهناك محاولات لجرنا إليها".

ولفت الى ان "المعارك في أوكرانيا لن تنتهي دون موافقة القادة من وراء المحيط"، مشيرا الى ان " النيتو يعزز وجوده العسكري في الشرق ما يهدد حدود روسيا وبيلاروسيا".

وبين ان " الغرب يحضر للهجوم على بيلاروسيا للقضاء عليها"، مضيفا "طلبت من بوتين إعادة السلاح النووي الذي تمت إزالته بعد انهيار الاتحاد السوفييتي إلى بيلاروسيا".

واكد ان" عودة السلاح النووي إلى بيلاروسيا ليس ابتزازا ولا تخويفا ولكن لضمان أمننا"، مضيفا " أريد ضمان أمن بيلاروسيا وسلامة شعبها ولن نقبل أن نكون عبيدا".

المصدر: وكالات

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