2023/03/31 | 12:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sdtRY2Epi5Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ابداع فن الفيلوغرافيا ظهرعند العثمانيين وأبداع فيه الكوردستانيون) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ابداع فن الفيلوغرافيا ظهرعند العثمانيين وأبداع فيه الكوردستانيون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).