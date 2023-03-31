اقتاداه وشرعا في ضربه.. مشهد صادم لمراهقين يعتدون على رجل بإعاقة عقلية بوضح النهار

2023/03/31 | 12:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في واقعة لمقطع فيديو صادم حدث خارج ولاية ويسكونسن الأمريكية، حيث تعرض رجل من ذوي الإعاقة للضرب مرارًا وتكرارًا من قبل مراهقين في مدينة بيلويت.

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