2023/03/31 | 12:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – امنأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على 30 متهماً من محتكري المواد الغذائية والمتلاعبين بالأسعار داخل الأسواق في العاصمة بغداد عدة محافظات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 30 متهماً من محتكري المواد الغذائية والمتلاعبين بالأسعار ببغداد والمحافظات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 30 متهماً من محتكري المواد الغذائية والمتلاعبين بالأسعار ببغداد والمحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).