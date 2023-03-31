2023/03/31 | 12:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، وزارة التربية إلى إنشاء وحداتٍ رقابيَّةٍ على مفاصل مُديريَّات التربية في بغداد والمحافظات، وفسح المجال أمامها لممارسة مهامها، وإعادة رسم السياسة العامَّة وإجراء الهيكلة على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة الاتحاديَّة تكشف مديريات التربية الأكثر تعاطياً للرشوة المركز الخبري الوطني.

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