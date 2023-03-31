2023/03/31 | 12:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت الهيئة العامة للكمارك ، اليوم الجمعة ،اعادة ارسالية ‘تمر’ مخالفة الى الجانب الاردني.وقالت الهيئة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: “قام مركز كمرك طريبيل الحدودي باعادة ارسالية ‘تمر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك تعيد ارسالية ‘تمر’ مخالفة الى الجانب الاردني المركز الخبري الوطني.

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