بسبب فيروس خطير.. السعودية توصي مواطنيها بالامتناع عن السفر لدولتين

2023/03/31 | 12:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصت هيئة الصحة العامة السعودية "وقاية"، مواطني المملكة بتجنب السفر إلى دولتين في إفريقيا بسبب انتشار فيروس ماربورغ فيهما، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "واس".

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