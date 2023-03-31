2023/03/31 | 12:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 53 دقيقة

النزاهة الاتحاديَّة تكشف مديريات التربية الأكثر تعاطياً للرشوة

منذ ساعتين

فرق الدفاع المدني تنتشل بقايا 12 جثة مجهولة في الموصل

منذ ساعتين

القبض على متهم بحوزته مواد مخدرة في بغداد

منذ 18 ساعة

ضبط مسافر عراقي وبحوزته بطاقات فيزا كارد دولية معدة للتهريب في مطار بغداد

منذ 18 ساعة

القبض على خمسة ارهابيين في بغداد و صلاح الدين

منذ 19 ساعة

اعتقال “تجار مخدرات” في واسط

منذ 19 ساعة

قائد عمليات ديالى: احتجزنا اكثر من 160 شاحنة تستخدم في التهريب

منذ 22 ساعة

ضبط 3 مخازن داخلها 96 طناً مواد غذائية منتهية الصلاحية بمحافظتين

منذ 23 ساعة

القبض على خمسة إرهابيين في بغداد وصلاح الدين

منذ 23 ساعة

اعتقال 14 متهما وضبط 21 عبوة ناسفة في أربع محافظات

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 30 متهماً باحتكار المواد الغذائية ومتلاعبين بالأسعار ببغداد والمحافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 30 متهماً باحتكار المواد الغذائية ومتلاعبين بالأسعار ببغداد والمحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).