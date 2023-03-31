إضراب “هيثرو”.. الخطوط الجوية البريطانية تلغي أكثر من 70 رحلة جوية

2023/03/31 | 13:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ في اليوم الأول من إضراب موظفي الأمن في صالة رقم 5 في مطار هيثرو، ألغت الخطوط الجوية البريطانية 72 رحلة، أثرت على ما يقدر بـ10 آلاف مسافر.بعد فشل المحادثات الأخيرة ليلة أمس الخميس، قرر حوالي 1400 عضو من نقابة Unite العاملين في الأمن في مطار هيثرو، الإضراب عن العمل بدءا من اليوم […]

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الخطوط الجوية البريطانية تلغي أكثر من 70 رحلة جوية أولاً على ايرث نيوز.

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