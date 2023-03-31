بوتين يقيل سفيري روسيا لدى لاتفيا وإستونيا

2023/03/31 | 13:24 - المصدر: بغداد اليوم

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وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على مرسوم يعفي سفيري روسيا لدى لاتفيا وإستونيا، ميخائيل فانين وفلاديمير ليباييف، من واجباتهما كسفيرين.

وجاء في نص المرسوم: "إعفاء فلاديمير غيورغييفيتش ليباييف من مهام السفير فوق العادة والمفوض من قبل روسيا لدى جمهورية إستونيا...



إعفاء فانين ميخائيل فالنتينوفيتش من مهام السفير فوق العادة والمفوض من قبل روسيا لدى جمهورية لاتفيا".

المصدر: سبوتنيك

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