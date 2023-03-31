الديوانية.. قوات الأمن تحكم قبضتها على نزاع عشائري وتعتقل المتورطين

2023/03/31 | 13:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانية

اعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، السيطرة على نزاع عشائري والقبض على المتورطين في قضاء الشنافية بالمحافظة.

وذكر بيان لقيادة الشرطة وتلقته (بغداد اليوم) أن " القوات الأمنية تمكنت من فرض سيطرتها على نزاع عشائري في قضاء الشنافية على خلفية حادث قتل كان قد حدث في وقت سابق".

وقال قائد شرطة الديوانية اللواء عبطان محمد مطلك الشبلي بحسب البيان أن "قوة أمنية مشتركة من الفوج التكتيكي وسوات والرد السريع ومركز شرطة الشنافية قد فرضت طوقا أمنيا على مكان الحادث بعد نشر المفارز في المناطق المحيطة بالمكان بهدف السيطرة على النزاع دون وقوع ضحايا".,

واكد "القاء القبض على عدد من الاشخاص المشاركين بالنزاع العشائري فضلا عن ضبط كمية من الأسلحة والاعتدة مختلفة الأنواع ".

واشار الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم من أجل عرضهم على القضاء".

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