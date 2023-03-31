الكهرباء: المواطنون سيدفعون الأجور عبر أدوات الدفع الالكتروني

2023/03/31 | 13:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكدت وزارة الكهرباء، المضيء نحو الدفع الالكتروني لدفع أجور الكهرباء من قبل المواطنين بعد قرار مجلس الوزراء الداعم للدفع الالكتروني.

وقالت وزارة الكهرباء في بيان صحفي، إنّ "وزير الكهرباء زياد علي فاضل ترأس اجتماعا ضم دائرة توزيع كهرباء بغداد وفرع توزيع كهرباء الصدر، والدائرة الاقتصادية، ومدير مكتب الوزير، حول مبيعات الطاقة وكلفها والآليات التي يجرى العمل بها، وبالإضافة الى مناقشة عدة محاور ومقترحات للمضيء بإجراءات رصينة حقيقية وفعالة لجباية طاقات مهدورة وضائعة".

واضاف البيان، أن "التوجه الحكومي بصورة عامة يدعو الجميع الى ضرورة تعظيم موارد الجباية والحد من الضياعات والتجاوزات"، داعيا "الوزارات ذات الانفاق العالي الى ضغط النفقات التشغيلية التي تثقل الموازنة العامة للدولة".

واوعز الوزير، يحسب البيان، "بتصنيف الاحمال العالية بالاستهلاك وفصلها عن باقي الاستخدامات محاولة لتقنين استهلاكها ودراسة احمالها"، مشددا على "استمرار استصدار قوائم اجور الكهرباء لتلافي ضياع كلف الطاقة المجهزة".

واشار الى ان "الوزارة عازمة على المضي بخطوات التحول الالكتروني والشبكة الذكية وفق توجيهات وتخويل مجلس الوزراء للوزارة" موجها بأن "تكون هنالك اجراءات رادعة بحق المتلاعبين بقراءة العدادات والمتهاونين بضياع كلف الطاقة، والتي هي عبارة عن جهود حكومية لزملاءكم ملاكاتنا البطلة".

وتابع البيان، أن "هذه الاجور هي مال عام من خلاله يؤمَن شراء المواد الحاكمة لإدامة الشبكة الكهربائية وإكمال المشاريع وتاهيل الشبكات وغيرها".

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