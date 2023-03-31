2023/03/31 | 13:50 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BPF9map7lt4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الهجرة المليونية.. 32 عاما على صبر شعب عجزت عنه الجبال ومازال من يراهن على التحدي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الهجرة المليونية.. 32 عاما على صبر شعب عجزت عنه الجبال ومازال من يراهن على التحدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).