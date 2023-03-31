تصنّف بين العادات السيئة ولها عواقب صحية.. كيف تقضي على عادة قضم الأظافر؟

2023/03/31 | 13:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبدأ عادة قضم الأظافر عمومًا في مرحلة الطفولة ويمكن أن تستمر حتى مرحلة البلوغ، وقد تكون آثارها الجانبية أكثر من سطحية.إليك بعض النصائح الصادرة عن الأكاديمية الأمريكية لجمعية أطباء الأمراض الجلدية، للمساعدة على التوقف عن استمرار هذه العادة.

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