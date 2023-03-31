تركيا تخفض أسعار الغاز لإنتاج الكهرباء

2023/03/31 | 13:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت شركة بوتاش الحكومية التركية للطاقة، اليوم الجمعة، إن السلطات ستخفض أسعار الغاز الطبيعي المورد لإنتاج الكهرباء 16.67%، اعتبارا من أول أبريل/نيسان.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، أن تركيا ستخفض أسعار الغاز الطبيعي للمستخدمين الصناعيين بواقع 20%، في أبريل/نيسان، قبل الانتخابات المقررة في 14 مايو/أيار.

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